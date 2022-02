Ein Hauch Melancholie mag sich da einschleichen, gerade an grauen Wintertagen: Margret Brademann ist schon in Abschiedsstimmung. Anfang Mai geht die langjährige Leiterin des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow in Ruhestand. Zuvor hat sie noch zu tun, bereitet gerade den Literatursommer vor.