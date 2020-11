Umstritten: die Schriftstellerin Christa Wolf, aufgenommen am 26. Januar 1978. Als DDR-Autorin galt Wolf als eine der wichtigsten deutschen Autorinnen der Nachkriegszeit. Zu ihren bedeutendsten Werken gehören die Romane und Erzählungen «Nachdenken über Christa T.», «Kindheitsmuster», «Kein Ort. Nirgends», «Kassandra», «Medea. Stimmen» und «Der geteilte Himmel». Ihr letzter Roman «Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud» erschien im Sommer 2010. Sie starb 2011. © Foto: Schilling/dpa