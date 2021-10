Was ist das Schwerste am Schriftstellerinnenleben? Das Schreiben. Gar nicht so sehr das Arbeiten an literarischen Texten an sich, jedenfalls wenn es um die ungarisch-deutsche Autorin Terézia Mora (50) geht, die ihre Leserschaft in „Fleckenverlauf“ bereitwillig an ihren Gedanken teilhaben läs...