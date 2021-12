Der Schriftsteller Stefan Heym (Aufnahme vom 20.3.1998) war einer der erfolgreichsten Autoren zeitgenössischer deutscher Literatur. 1913 in Chemnitz als Sohn jüdischer Eltern geboren, mußte Heym Deutschland 1933 verlassen, emigrierte in die Tschechoslowakei, 1935 in die USA, und schrieb dort seine ersten großen Romane in englischer Sprache. 1952 siedelte Heym in die DDR über. Zu Heyms umfangreichem Werk gehören u.a. "Der König David Bericht", "5 Tage im Juni", "Collin", "Nachruf", "Radek". Als PDS-Abgeordneter zog er 1994 als Alterspräsident in den letzten Bundestag ein, alsd erster deutscher Schriftsteller und erster Jude in diesem Amt. © Foto: Hubert_Link