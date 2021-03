Krakau war für ihn die „Stadt der Einbildungskraft“, die er in seinem Erinnerungsband „Ich schwebe über Krakau“ im Jahr 2000 eindringlich gewürdigt hat: die „Stadt süßer Kuchen,/ bitterer Schokolade und schöner Beerdigungen“. Nach seiner Geburtsstadt Lemberg und Gleiwitz, der Stadt seiner Kindheit, wurde Krakau, die alte polnische Königsstadt, Adam Zagajewskis eigentliche Heimat. Hier ist der Dichter und Essayist nun am Sonntag, 21. März, im Alter von 75 Jahren gestorben.

Das Krakau der Sechzigerjahre

Es sind die Sechzigerjahre, in denen Zagajewski zu einem der wichtigsten Lyriker Polens wird, ein prominenter Vertreter der polnischen Neuen Welle. Er erzählt, wie er in Antiquariaten nach verbotenen Büchern stöbert, wie ein junger Geistlicher namens Karol Woityla bei seiner Tante ein und aus geht, wie es in dem verwahrlosten ehemaligen Judenviertel Kasimierz aussieht. Und wie er selbst ein Gedicht auf einen Orchestermusiker schreibt, der während eines Konzerts in Ohnmacht fällt – es wird Zagajewskis literarisches Debüt.

Bach, Burgund und der 11. September

Musik hat ihn immer begleitet: Er schreibt Gedichte über Bachs Matthäuspassion, über Schubert, über Bruckner und Beethoven. Er schreibt aber auch über Werner Heisenbergs Besuch bei Hans Frank in Krakau, er schreibt über den 11. September 2001, ein berühmtes Gedicht, dass das US-Magazin „The New Yorker“ in seiner Sonderausgabe druckt. Immer schreibt er sinnlich, bildhaft, in einem lockeren Parlando, das auch das Pathos bisweilen nicht scheut, sehr zugängliche Lyrik, getränkt mit alteuropäischem Wissen und politisch wachem Bewusstsein.

Kandidat für den Literaturnobelpreis

1975 gehörte Zagajewski zu den Unterzeichnern eines offenen Briefs, in dem sich Dutzende Intellektuelle gegen geplante Verfassungsänderungen der kommunistischen Regierung aussprachen. 1982 wanderte er nach Paris aus, 2002 kehrte er nach Krakau zurück. Zuletzt lebte er abwechselnd in Polen und in den USA, wo er an der Universität in Chicago Literatur unterrichtete. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und galt als Anwärter auf den Literaturnobelpreis.