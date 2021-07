Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir?“ So heißt das berühmteste Gemälde von Paul Gauguin. Der französische Maler soll sein testamentarisches Meisterwerk innerhalb von vier Wochen in einer selbst gebauten Hütte auf Tahiti fertiggestellt haben. In seiner Sterbestunde am 8. Mai 190...