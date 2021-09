Youtube

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) haben bislang bei 143 Kunstwerken ihres Bestandes die Titel geändert, weil die historische Namensgebung diskriminierend oder rassistisch war. Das gilt beispielsweise für den um 1724 geschaffenen „Mohr mit Smaragdstufe“ in der Schatzkammer Grünes Gewölbe, teilte das Kulturministerium in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Thomas Kirste mit. Er heißt jetzt „**** mit der Smaragdstufe“. Auch Bezeichnungen wie Zigeuner oder Eskimo wurden geändert. Kirste kritisierte die Umbenennungen und sprach von „linker Bilderstürmerei“.