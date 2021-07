Gäste hören im Kloster Chorin beim 58. Choriner Musiksommer. Wegen der Corona-Pandemie dürfen die Besucher in diesem Jahr nur auf Stühlen sitzen, um den Mindestabstand einzuhalten. Es werden nur 500 von 1200 Plätzen angeboten. Das erste Konzert fand am 23. Mai 1964 als Kulturveranstaltung des Institutes für Forstwissenschaften in Eberswalde statt. Mittlerweile hat der Choriner Musiksommer mit jährlich etwa 25.000 Gästen einen festen Platz in der brandenburgischen Kultur- und Konzertlandschaft. Auf dem Programm des diesjährigen Festivals vom 26. Juni bis 29. August unter dem Motto "Europa" stehen 18 abwechslungsreiche Konzerte, unter anderem mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag, der Philharmonie Poznan und dem Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt (Oder). © Foto: Jens Kalaene/dpa