Am 5. November 2021 ist die Regisseurin Tamara Trampe in Berlin gestorben, einen Monat vor ihrem 79. Geburtstag. Geboren wurde sie am 4. Dezember 1942 auf einem Schneefeld bei Woronesch in der Sowjetunion: Die Mutter war eine russische Krankenschwester an der Front, der Vater deutscher Kommunist und...