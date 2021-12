Die ungarische Rock-Legende János Kóbor , Gründer und Frontmann der Kult-Band Omega, ist am Montag im Alter von 78 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur MTI unter Berufung auf das Management der Band. Medienberichten zufolge war der Musiker Anfang November mit einer Corona-Infektion in ein Budapester Krankenhaus aufgenommen worden. Sein Zustand wurde seitdem als kritisch beschrieben.

Omega war wohl die erfolgreichste Band der ungarischen Pop-Geschichte. Das 1962 gegründete Ensemble gab 17 Alben heraus, die weltweit 50 Millionen Mal verkauft wurden. Im damaligen Ostblock maß man den Rockern aus Budapest den gleichen Status zu wie den Rolling Stones.

Legendär sind die beide Konzerte von 1982 im Berliner Plänterwald, wo Omega im strömenden Regen ohne Bühnenüberdachung vor 35.000 Fans spielte. Wenige Tage zuvor trat die ungarische Rockband auf der Freilichtbühne in Frankfurt (Oder) auf – bei gutem Wetter.

Laut der Fanseite omegafreunde.de spielte die Gruppe auf einer gemieteten Anlage; sie sei dennoch gut drauf gewesen, heißt es. Sie hatte damals gerade ihre Space-Phase, und die Musiker traten in Raumanzügen auf. Etwa 2300 Besucher sahen das von der FDJ-Bezirksleitung organisierte Konzert in der Frankfurter Freilichtbühne. Einige Jahre später, 1986, tourten Omega erneut durch die DDR. Eines der vier Konzerte spielte die Gruppe auf der Freilichtbühne in Ketzin bei Brandenburg an der Havel.