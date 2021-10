Geschenke auspacken zum Geburtstag: Was mag nur in dem Riesenpaket sein? Feierlich enthüllen Landrat Siegurd Heinze (r.) und Bürgermeister Andreas Fredrich (2.v.r.) vor Intendant Manuel Soubeyrand und dem Geburtstagspublikum das geheimnisvolle Geschenk zum 75. der neuen Bühne Senftenberg: einen neuen Flügel der sächsischen Marke August Förster. Der wurde allerdings lediglich digital auf das Paket gebeamt, denn er steht im Rangfoyer, in dem ihn die armenische Pianistin Narine Mardoyan mit Chopins Walzer No. 7 einweihte. © Foto: Steffen Rasche