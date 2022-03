Die Filmbranche feierte am Sonntagabend in Hollywood die 94. Oscar-Verleihung. Die meisten Auszeichnungen gingen dabei an das Sciene-Fiction-Epos „Dune“. Ausgezeichnet wurde der Film unter anderem für die beste Filmmusik und die besten visuellen Effekte. Einen Oscar erhielt damit auch der Effektexperte Gerd Nefzer aus Schwäbisch Hall – es ist sein zweiter.

Studio Babelsberg gratuliert

Studio Babelsberg gratuliert ganz herzlich. Gerd Nefzer leitet die Nefzer Babelsberg GmbH, an der Studio Babelsberg zu 50 Prozent beteiligt ist. Der SFX-Spezialist gewann bereits 2018 einen Oscar für BLADE RUNNER 2049.

Christoph Fisser, Vorstand Studio Babelsberg AG, erklärte: „Das ist Weltklasse! Herzlichen Glückwunsch an Gerd und sein großartiges Team! Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung mit dem wichtigsten Filmpreis für unseren Babelsberger Kollegen. Seine weltweit gefragte Expertise ist vor allem auch ein hervorragendes Zeugnis für die Kompetenz an unserem Standort. Wir hoffen, dass die Rahmenbedingungen für große internationale Filme und Streaming-Projekte in Deutschland uns und unseren Produktionen weiterhin ermöglichen, von diesem Know-how regelmäßig zu profitieren.“

Gerd Nefzer gewinnt Oscar für visuelle Effekte

Gerd Nefzer strahlt mit dem Oscar in der Hand Backstage, hinter den Kulissen, vor der internationalen Presse. Er und drei weitere Hollywood-Kollegen gewannen den Oscar in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film „Dune“. Filmkomponist Hans Zimmer ist mit dem Filmmusik-Oscar 2022 ausgezeichnet worden - und tourt durch Europa Berlin strahlt mit dem Oscar in der Hand Backstage, hinter den Kulissen, vor der internationalen Presse. Er und drei weitere Hollywood-Kollegen gewannen den Oscar in der Kategorie

Mit dem roten Sieger-Umschlag fächert er sich frische Luft zu. Was wollte er auf der Bühne in seiner Dankesrede sagen, als ihm die Musik ins Wort fiel?

Das sagt Gerd Nefzer über zweiten Oscar

Er hätte natürlich gerne einige Worte in Deutsch an seine geliebte Heimat gerichtet, sagt er auf Englisch - und fügt grinsend hinzu: „Das ist wunderbar“. Er wollte sich auch unbedingt bei dem „unglaublichen“ Regisseur Denis Villeneuve bedanken. „Er ist ein großartiger Kerl und ich liebe ihn sehr“, sagte er weiter auf Englisch. Natürlich wollte er auch seiner Frau Regina, seinen beiden Kindern, seiner Mutter und seinem Schwiegervater danken, der ihn vor 35 Jahren in dessen Effekte-Firma hineingeholt habe. Dann zählt er stolz die Namen seiner „fantastischen“ Mitarbeiter auf.

Den Oscar-Gewinn wollte er jetzt auf einigen Partys in Hollywood feiern. „Die Nacht ist lang“, grinst Nefzer - aber sie müssten morgen schon wieder nach Deutschland zurückfliegen.

Brian Connor (l-r), Paul Lambert, Gerd Nefzer und Tristan Myles freuen sich über den Preis in der Kategorie Visuelle Effekte für den Science-Fiction-Film «Dune» im Presseraum bei der 94. Verleihung der Academy Awards in Hollywood.

© Foto: Jordan Strauss/dpa

Nach Corona-Infektion noch rechtzeitig nach Hollywood geflogen

Corona-Erkrankung einen negativen Test erhalten, erzählt Nefzer. Am Samstag sei er mit seiner Frau nach Los Angeles gejettet, gerade noch rechtzeitig für die Gala. Seinen Humor hat er nicht verloren. „Das war eine schwierige Woche, wenn du nur Zuhause bist, mit deiner Frau zusammen in einem Zimmer“, witzelt er vor den über Hundert Journalisten über seine Corona-Quarantäne. Oscars 2022 Will Smith ohrfeigt Chris Rock auf Oscar-Bühne Los Angeles Der lange geplante Oscar-Besuch wäre beinahe geplatzt. Erst am Freitagabend habe er nach einereinen negativen Test erhalten, erzählt Nefzer. Am Samstag sei er mit seiner Frau nach Los Angeles gejettet, gerade noch rechtzeitig für die Gala. Seinen Humor hat er nicht verloren. „Das war eine schwierige Woche, wenn du nur Zuhause bist, mit deiner Frau zusammen in einem Zimmer“, witzelt er vor den über Hundert Journalisten über seine Corona-Quarantäne.

Was würde er seinen Fans in Deutschland sagen? „Ich habe nie geglaubt, dass ich einen Oscar gewinne und ich habe es geschafft. Man muss immer an das glauben, was man macht und hart dafür arbeiten.“

Zweiter Oscar für Gerd Nefzer nach „Blade Runner“

Bereits 2018 holte der gebürtige Schwabe mit seiner Arbeit an „Blade Runner 2049“, auch unter der Regie von Denis Villeneuve, den Oscar für Visuelle Effekte .