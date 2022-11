Fünf Jahre ist es bereits her, als sich Philip Poisel mit seiner Band auf die große ausverkaufte „Mein Amerika“-Tour begab. Nun können sich Fans auf insgesamt acht Arenakonzerte mit Halt in Stuttgart, München und Hamburg freuen. Sein viertes Studioalbum, „Neon“, präsentiert der Sänger natürlich auch in der Hauptstadt – und zwar am Sonntag, 27. November, in der Max-Schmeling-Halle.

Der Vorverkauf zur „Neon Tour 22“ startete, wie auch viele andere Tourneen, nach der Coronapause schleppend, gesteht der Veranstalter Semmel Concerts auf seiner Homepage . Dem Sänger sei es jedoch wichtig, seinem Publikum Verlässlichkeit zu bieten. „Ich würde mir wünschen, dass man sich wieder richtig auf ein Konzert freuen kann, wenn man sich eine Konzertkarte kauft, und nicht immer in Sorge sein muss, ob es stattfindet oder nicht. Wir tun auf jeden Fall alles in unserer Macht Stehende, planen und fahren los, und bleiben hoffnungsvoll“, so Poisel.

Energiegeladene Pophymnen und poetische Balladen

Konzertbesucher dürfen sich in jedem Fall auf die bekannte Intensität zwischen energiegeladenen Pophymnen und filigranen, poetischen Balladen freuen. Und so langsam werden die Tickets für Sonntag auch knapp. Der Preis variiert zwischen 54 und 64 Euro für einen Sitzplatz. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Als Vorband wird der irische Musiker Moncrieff auftreten.

Die Max-Schmeling-Halle liegt im Stadtbezirk Prenzlauer Berg und ist eingebunden in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Die am nächsten gelegenen Bahnhöfe sind der U-Bahnhof Eberswalder Straße (U2) und der S+U-Bahnhof Schönhauser Allee. Des Weiteren sind die Tramstationen Milastraße und Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark jeweils fußläufig erreichbar (circa 600 Meter entfernt). Der Durchgang auf dem Parkplatz durch den Jahn-Sportpark ist bei Konzerten geschlossen. Fußgänger können den Weg über die Cantian- und Gaudystraße nutzen.

Anreise mit ÖPNV oder Fahrrad empfohlen