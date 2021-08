Der junge Architekt Mies van der Rohe realisierte in Babelsberg einst seine ersten Projekte, und US-Präsident Truman richtete sich wie in einer Zweigstelle des Weißen Hauses ein. Ein Bildband von Christoph J. Partsch widmet sich Häusern und Bewohnern der Villenkolonie am Griebnitzsee.