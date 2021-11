Einen Film über das Thema Zensur, wollte der preisgekrönte Dokumentarfilmer Péter Kerekes ursprünglich drehen. Da traf der Slowake bei Recherchen in einem Frauengefängnis in Odessa Iryna Kiryazeva. Als Wärterin war es ihr Job, die Gefangenen zu betreuen, aber auch unerwünschte Passagen in Bri...