An so einem Teich ist man gern, wenn draußen die Sonne scheint. Blau plätschert das Wasser, Vogelgezwitscher liegt in der Luft, das Schilf scheint sich sanft im Wind zu wiegen … An diesem Premierensonntag jedoch, dem ersten seit Monaten im Frankfurter Theater des Lachens, ist der Himmel bedeckt,...