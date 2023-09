Der Schlagersänger Roger Whittaker ist tot. Er starb am Mittwoch, 13. September, im Alter von 87 Jahren. Das teilt das Unternehmen Sony Music am Montag, 18. September, mit. Der britische Sänger begeisterte mit Hits wie „Albany“ und „Abschied ist ein scharfes Schwert“ in Deutschland ein Millionenpublikum. Er veröffentlichte allein in Deutschland 26 Alben.

Whittaker wurde 1936 in Kenia geboren, wo er auch aufwuchs. Nach einem Abschluss in Zoologie, Biochemie und Meeresbiologie startete er in den 1960er-Jahren seine Musikkarriere in Großbritannien.

Sänger hatte viele Top-Ten-Hits in Deutschland

Sein Welthit „The Last Farewell“ im Jahr 1975 eröffnete ihm in der Hochphase der deutschen Schlagerwelle auch den Zugang zum deutschen Markt. „River Lady“ wurde 1976 sein erster Top-Ten-Hit in Deutschland, gefolgt von „Albany“ und dann „Abschied ist ein scharfes Schwert“, ein zum Sprichwort gewordener Liedtitel, sowie später „Eloisa“.

„Ein Schlager ist eine speziell deutsche Art, Musik zu machen“, sagte Roger Whittaker vor einigen Jahren in „Planet Interview“. „Die Deutschen und ich lieben Schlager“, sagte der Sänger weiter. Dabei konnte Whittaker nur auf Deutsch singen – das Sprechen lernte er nie richtig. Zuletzt zog sich Whittaker, der mit seiner Frau Natalie in Südfrankreich lebte, fast völlig aus der Öffentlichkeit zurück.