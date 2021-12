„Beschützt das, was Ihr noch habt!“ – so lautet der ungewöhnliche Titel des neuen Bildbandes, den der Förderverein Lieberose über das Schloss gerade herausgegeben hat. Es ist ein Zitat: die Hinterlassenschaft eines unbekannten Besuchers, auf der Tafel in einem Raum, der ehemals als Klassen...