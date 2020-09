Die Schauspieler Josefin Platt (l-r), Judith Engel, Martin Rentzsch, Ingo Hülsmann und Veit Schubert spielen im Theaterstück «Gott» im Berliner Ensemble. Der Autor Ferdinand von Schirach hat ein neues Theaterstück geschrieben. In «Gott» setzt er sich mit der Frage nach dem selbstbestimmten Sterben auseinander. Das Stück wurde am 10. September zeitgleich am Berliner Ensemble und am Düsseldorfer Schauspielhaus uraufgeführt. © Foto: Annette Riedl/dpa