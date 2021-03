Geburt. Tod. Liebe. Hass. Schuld. Verlust. Hoffnung. Große Themen – gebündelt und zugespitzt in 100 bewegenden Theaterminuten. Was hätte das für eine wunderbare Premiere werden können am vergangenen Wochenende im Bad Freienwalder Hof-Theater: „John und Jen“, das 1993 uraufgeführte Kammer...