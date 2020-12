„Gerade jetzt habe ich besonders viel Lust, großen Aufwand zu betreiben“, sagt Kat Menschik. In ihrem historischen Feldsteinhaus in einem Ortsteil der Stadt Wriezen (Märkisch-Oderland) ist sie dabei, sich auf die festlichen Tage einzustimmen. Obwohl die in diesem Jahr anders sein werden. Still...