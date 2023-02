In der türkisch-syrischen Grenzregion hat es am Montag, den 06.02.2023 zwei heftige Erdbeben gegeben. Die Zahl der Toten steigt stetig an. Kurz vor dem zweiten Beben am Mittag war die Zahl der Todesopfer auf mehr als 1000 angestiegen. Mittlerweile (Stand 15.40 Uhr) gibt es etwa 1900 Tote – rund 800 davon in Syrien.

Noch am Vormittag vermeldet der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass mehr als 5300 Menschen verletzt worden seien. Mehr als 2400 Menschen seien aus den Trümmern gerettet worden. Bilder aus beiden Ländern zeigten ein schweres Ausmaß der Verwüstung.

Nach dem heftigen Erdbeben der Stärke 7,8 suchen Menschen in der türkischen Stadt Diyarbakir nach Überlebenden in den Trümmern. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch lange nicht absehbar - zumal es am Mittag ein schweres Nachbeben mit fast der gleichen Stärke gegeben hat.

© Foto: ILYAS AKENGIN, AFP

In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf mehr als 380 Tote. Rund 1300 Menschen wurden verletzt, berichteten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh sowie die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gebieten des Landes arbeitet.

Heftiges Nachbeben am Mittag in der Türkei und Syrien

Nach dem ersten heftigen Erdbeben im Südosten der Türkei und in Syrien in den frühen Morgenstunden hat die Erde dort am Mittag des 06.02.2023 erneut gebebt. Nach bisherigen Information war das Nachbeben fast ebenso stark, wie die Erschütterungen am Morgen.

Menschen in Syrien heben nach Erdbeben Massengräber aus

Im Norden Syriens heben Anwohner nach den verheerenden Erdbeben einem Augenzeugenbericht zufolge Massengräber aus. Menschen in der Stadt Idlib wollen darin die Opfer der Katastrophe beisetzen, berichtete ein Aktivist der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Auch in den Sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos, die zeigen sollen, wie Dutzende Menschen Massengräber schaufeln. In dem Bürgerkriegsland sind zum Teil ganze Häuserreihen in sich zusammengefallen, deren Fundamente durch Luftangriffe häufig schon zuvor baufällig waren.

Schwere Rettungsbedingungen in der Türkei und in Syrien

Die Wetterbedingungen erschwerten die Rettungsarbeiten, sagte Erdogan. In den betroffenen Provinzen herrschen zurzeit Minusgrade, in einigen Gegenden schneit es. Das Erdbeben mit Epizentrum im südtürkischen Kahramanmaras hatte die Südosttürkei am Montagmorgen erschüttert. Der türkische Katastrophendienst Afad korrigierte am Mittag die Stärke des Hauptbebens von 7,4 auf 7,7.

Mehrere Flughäfen in besonders von dem Erdbeben betroffen Regionen der Türkei blieben vorerst für zivile Flüge geschlossen. Dabei gehe es um die Flughäfen in Hatay, Kahramanmaras und Gaziantep, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montagmorgen. Der Sender CNN Türk zeigte Bilder von einem tiefen Riss in einer Landebahn am Flughafen Hatay.

Hilfsorganisationen und Gemeinden in den betroffenen Regionen riefen neben Blutspenden auch zu Sachspenden auf und baten etwa um Decken, Heizer, Winterkleidung, Essenspakete und Babynahrung.

Epizentrum des Erdbebens nahe der syrischen Grenze

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen, dem 6.02.23, die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam gab in einer aktualisierten Einschätzung die Stärke mit 7,8 und 6,7 an. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Erdbeben der Stärke 7,8 zerstört viele Gebäude in Türkei und Syrien

Angesichts der Schäden dürfte die Opferzahl jedoch deutlich höher liegen. In türkischen Medien veröffentlichten Bildern zufolge wurden in vielen südosttürkischen Städten Gebäude zerstört. Ein AFP-Journalist in der Großstadt Diyarbakir im Südosten der Türkei sah ein eingestürztes Gebäude, aus dessen Trümmern Rettungskräfte versuchten, verschüttete Menschen zu bergen. Auf Twitter teilten türkische Internetnutzer die Identität und den Aufenthaltsort von Menschen, die in mehreren Städten unter den Trümmern eingeschlossen waren. Der Bürgermeister der Stadt Adana, Zeydan Karalar, sagte dem Fernsehsender TRT, dass zwei 17- und 14-stöckige Gebäude zerstört worden seien.

Stärkste Beben in Syrien seit 1995

In Syrien stürzten laut Sana in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums Raed Ahmed sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995. Die Rettungsorganisation Weißhelme sprach ihrerseits von Dutzenden Toten. „Wir reagieren mit allem, was wir können, um diejenigen zu retten, die unter den Trümmer liegen“, sagte der Leiter der Gruppe, Raed Al Saleh. „Die Lage ist sehr tragisch“, sagte ein Mitglied der Gruppe.

Nato-Partner mobilisieren Unterstützung für Türkei nach Erdbeben

Die Türkei bekommt nach dem schweren Erdbeben Hilfe von ihren Nato-Partnern. Alliierte seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, schrieb Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montagmorgen über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er selbst sei in Kontakt mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Außenminister Mevlut Cavusoglu. Über seine Nachricht setzte Stoltenberg die Worte: „Uneingeschränkte Solidarität mit unserem Verbündeten Türkei nach diesem schrecklichen Erdbeben.“

Warum gibt es in der Türkei immer wieder schwere Erdbeben?

Kaum ein Land ist häufiger von schweren Erdbeben betroffen als die Türkei. Sie liegt auf der kleinen Anatolischen Platte, die zwischen der nordwärts driftenden Arabischen Platte und der eurasischen Platte nach Westen verschoben wird. Die entstehenden Spannungen entladen sich regelmäßig in Beben. Eine Auswahl der schwersten in der Region: