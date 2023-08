Ein Taucher vom Forschungstauchzentrum der Universität Kiel nähert sich in der Kolberger Heide in der Ostsee einem versenkten Munitionsrest. Die Bergung hunderttausender Tonnen Munitionsreste in dem Meer soll ein Schwerpunkt bei der diesjährigen Ostseeparlamentarierkonferenz werden. © Foto: picture alliance/dpa/Forschungstauchzentrum CAU Kiel | Jana Ulrich