Sie sind so beliebt wie Toilettenpapier im Corona-Lockdown oder Sonnenblumenöl zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Wie Hungrige auf ein Stück Pizza haben sich die Deutschen auf die Billig-Tickets für den ÖPNV gestürzt und gekauft, was Automaten und Online-Ticket-Vergabestellen nur so hergaben.

Die Deu...