Loch im Zahn? Dann Bohrer und danach Amalgam. So war das jahrzehntelang in deutschen Zahnarztpraxen. Jeder Dritte in Deutschland hat Schätzungen zufolge eine Füllung aus Amalgam. Allerdings hat die Bedeutung deutlich nachgelassen – aktuell machen sie nur noch vier Prozent an den neuen Füllungen...