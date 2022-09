Deutschland blickt mit Sorge auf einen heißen Herbst. Die AfD will ihn befeuern – und die Umfragen belohnen die Partei dafür, zeigen sie konstant im zweistelligen Bereich, bei bis zu 14 Prozent. Es läuft also bei der AfD – und das, obwohl sie auf dem Bundesparteitag in Riesa einen drastischen...