Alice Weidel führt gemeinsam mit Tino Chrupalla die neue AfD-Fraktion im Bundestag an. Das ist das nüchterne Resultat einer selbst für AfD-Verhältnisse turbulenten Woche in Berlin. Am Ende war es ein Patt bei einer Abstimmung, das Weidel vor einer Blamage bewahrte. Aber der Reihe nach: Vier Jah...