Nun scheint es so weit: Die wirtschaftliche Flaute ist am Arbeitsmarkt angekommen. Oder? Immerhin steigen die Arbeitslosenzahlen. Und das, obwohl doch an allen Ecken und Enden Arbeitskräfte gesucht werden. Doch was auf den ersten Blick besorgniserregend klingt, sollte erst einmal kein Grund zur Pan...