Gesetzlich Krankenversicherten drohen noch längere Wartezeiten bei der Terminvergabe in Arztpraxen – oder häufiger gar die vergebliche Suche nach einem Facharzt. Dazu dürfte es kommen, wenn die sogenannte Neupatientenregelung Teil des am Freitag im Bundestag in erster Lesung behandelten Gesetz...