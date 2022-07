Derzeit sind noch drei Atomkraftwerke am Netz: Emsland in Niedersachsen, Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg. Nach geltendem Recht müssen die drei Meiler spätestens am 31. Dezember abgeschaltet werden.

Darüber ist jedoch eine Debatte entbrannt. Sollten die AKW länger am Ne...