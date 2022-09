Wie Popularität aussieht, kann man in der Achterbahn der gegenwärtigen deutschen Politik in wenige Worte fassen: weinrotes, knielanges Kleid, goldene Creolen in den Ohren, Armreifen am Handgelenk und ein breiter goldener Ehering. Annalena Baerbock sitzt Ende August auf dem cremefarbenen Sessel in ...