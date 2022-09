Das Land soll Strom sparen. Öffentliche Gebäude werden nach dem Willen der Regierung nicht mehr angestrahlt, Leuchtreklamen nachts abgeschaltet. So will es die Regierung, oder in den Worten Robert Habecks (Grüne): Jede Kilowattstunde zählt, um über den Winter zu kommen.

Trotz dieser Spar-Appelle...