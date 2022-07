Somalier, die vor der Dürre geflohen sind, erhalten Lebensmittelspenden, nachdem sie in einem behelfsmäßigen Lager für Vertriebene am Stadtrand von Mogadischu angekommen sind. Der Krieg in der Ukraine hat plötzlich Millionen von Dollar von länger andauernden humanitären Krisen abgezogen. Die Situation ist dramatisch – und dürfte noch schlimmer werden. © Foto: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa