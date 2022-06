„Entschlossen und geschlossen“ – unter dieser Überschrift hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag den G7-Gipfel in Elmau eröffnet. „Uns eint der Blick auf die Welt, uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit“, sagte Scholz nach einer ersten Arbeitssitzu...