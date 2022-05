Genau 495,8 Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr ausgeben, die zweithöchste Summe nach dem Corona-Rekordjahr 2021 mit 557 Milliarden Euro. Das sieht der Bundeshaushalt vor, den der Bundestag in dieser Woche berät und am Freitag endgültig beschließt. Damit ist zum dritten Mal in Folge ein...