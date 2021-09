Die Union hat bei der Bundestagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt

Die Chefs von CDU und CSU, Armin Laschet und Markus Söder, arbeiten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an einer Kompromisslösung für die Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden. Es solle bis zur geplanten Wahl am Dienstagabend eine einvernehmliche Lösung geben, die alle mittragen könnten. Damit soll eine Kampfkandidatur bei der Abstimmung verhindert werden. Neben dem bisherigen Fraktionschef Ralph Brinkhaus war in der Diskussion, dass auch Jens Spahn, Norbert Röttgen und Friedrich Merz für das Amt kandidieren.

Fraktionssitzung der Union: Wer ist dabei?

Laschet sagte am Nachmittag vor einer Sitzung der NRW-Landesgruppe im Bundestag auf die Frage, wie ein Kompromiss aussehen könnte: „Warten Sie ab.“ Es dauere nicht mehr lang. Natürlich werde es eine Wahl geben, sagte er mit Blick auf den Fraktionsvorsitz. An der Sitzung nahmen neben Laschet unter anderen auch Brinkhaus, Spahn, Röttgen und Merz teil.

Nach dpa-Informationen haben Söder und Laschet im Lauf des Tages bereits mehrfach zum Thema telefoniert. Aus Unionskreisen hieß es zudem, man sei weiterhin zu Gesprächen mit FDP und Grünen zu einem möglichen Jamaika-Bündnis bereit. Von der FDP und den Grünen gebe es entsprechende Signale für eine Gesprächsbereitschaft.

Söder vor Fraktionssitzung: Scholz hat „beste Chancen, Kanzler zu werden“

Söder machte am Dienstag klar: „Die besten Chancen, Kanzler zu werden, hat derzeit Olaf Scholz – eindeutig“, sagte CSU-Chef Söder auf einer Pressekonferenz. Und weiter sagte er in Richtung Laschets: „Man muss diese Lage annehmen, auch innerlich annehmen.“ Söder machte zudem deutlich, dass die Union nach der Wahlniederlage nun „Stabilität und Ordnung“ in ihre Prozessstrukturen bringen müsse, um überhaupt gesprächsbereit zu sein.

Söder gratuliert Scholz zum Wahlsieg

Der CSU-Chef gratulierte Olaf Scholz zudem zum Wahlsieg: „Es gilt festzuhalten, dass das am Sonntag eine schwere Niederlage war. Deswegen ist es wichtig, dass man ein Wahlergebnis respektiert. Dazu gehört für mich auch vom Stil, weil das bisher kaum erfolgt ist, dass ich Olaf Scholz gratuliere, und zwar dazu, dass er die meisten Stimmen in Deutschland bekommen hat.“

Aus dem Wahlergebnis lasse sich „nun wirklich kein Regierungsauftrag moralisch legitimieren“. Söder: „Die gesellschaftliche Erwartungshaltung muss ein Maßstab sein.“ Die SPD sei zunächst am Zug.