Nach vier Jahren können sich die Wahlberechtigten in Deutschland für ihre Vertreter im Deutschen Bundestag entscheiden. In Sachsen-Anhalt ist es die zweite Wahl innerhalb kürzester Zeit: Im Juni 2021 wurde bereits ein neuer Landtag bestimmt.

Erste Hochrechnung zur Wahl

Update: 26.09.21, 18 Uhr

Gegen 18 Uhr wurde die erste Hochrechnung zur Bundestagswahl bekanntgegeben.

CDU: 24

SPD: 26

Grüne: 14,5

AfD: 10

Linke: 5

FDP: 11

Sonstige: 8,5

Bundestagswahl in Magdeburg: So haben die Wähler abgestimmt

Erste Ergebnisse der Wahl in der Landeshauptstadt Magdeburg sind da. So haben die Wählerinnen und Wähler in im Wahlkreis 69 abgestimmt:

CDU: 19,1

SPD: 25,1

Grüne: 7,9

AfD: 20,1

Linke: 9,9

FDP: 8,8

Sonstige:

In Magdeburg konnten sich die Wählerinnen und Wähler zwischen folgenden Direktkandidaten entscheiden. Die ersten Ergebnisse aus Magdeburg ist da:

Tino Sorge (CDU): 22,4

Frank Pasemann (AfD): 20,1

Chris Scheunchen (Linke): 9,3

Martin Kröber (SPD): 24,3

Fabian Horn (FDP): 7,5

Urs Liebau (Grüne): 6,6

Aila Fassl (Tierschutzallianz): 2,5

Eckhard Schröder (Freie Wähler): 1,6

Luisa Graviat (Die Partei): 1,3

Roland Zander (Gartenpartei): 1,3

Daniel Wiegenstein (MLPD): 0,1

Reiner Füllmich (Die Basis): 1,5

Peter von Pokrzywnicki (ÖDP): 0,1

Franka Kretschmer (#TeamFranka): 1,4

Wahlbeteiligung in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt haben Schätzungen zufolge bisher weniger Bürger gewählt als vor vier Jahren. Um 12.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung im Land bei 26,5 Prozent, wie die Landeswahlleiterin mitteilte. Um 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 46 Prozent, wie Landeswahlleiterin Christa Dieckmann in Magdeburg mitteilte. Der Zwischenstand wurde auf Grundlage der Wahlbeteiligung in ausgewählten Wahllokalen ermittelt. Briefwähler waren nicht enthalten. Zur Bundestagswahl 2017 seien es zu diesem Zeitpunkt 56,2 Prozent gewesen, allerdings war der Briefwahlanteil niedriger.

Dieckmann rechnete mit einem deutlich gewachsenen Anteil. "Ich glaube, eine Verdopplung ist zu erwarten, vielleicht noch mehr", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Vor vier Jahren hatte der Briefwahlanteil in Sachsen-Anhalt bei 17,9 Prozent gelegen.

Wie hoch die Wahlbeteiligung genau ausfällt, wird sich erst im Laufe des Wahlabends herausstellen. Die Zahlen bauen sich wie das Wahlergebnis entsprechend der Auszählungen auf. Die Wahlbeteiligung wird mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bekannt gegeben.

Pünktlich um 8.00 Uhr hatten am Sonntagmorgen die Wahllokale geöffnet. "Im Verlauf des Vormittags war eine reibungslose Abwicklung des Wahlgeschäftes zu verzeichnen", hieß es gegen Mittag.

In Sachsen-Anhalt sind knapp 1,8 Millionen Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung bei 68,1 Prozent gelegen.

Trotz schlechter bundesweiter Umfragewerte hatte Parteichef Sven Schulze das Ziel ausgegeben, alle Direktmandate im Land zu verteidigen. Es wäre das dritte Mal in Folge, dass die CDU die meisten Erststimmen in allen Wahlkreisen Sachsen-Anhalts bekommt. Spitzenkandidatin der Konservativen in Sachsen-Anhalt auf der Landesliste ist die langjährige Bundestagsabgeordnete Heike Brehmer, die erneut im Wahlkreis Harz antritt.

Wahl 2021: Wahlkreise in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es neun Wahlkreise, die die Nummern 066 bis 074 tragen. Die Wahlkreise sind folgendermaßen eingeteilt:

066: Altmark

067: Börde - Jerichower Land

068: Harz

069: Magdeburg

070: Dessau -Wittenberg

071: Anhalt

072: Halle

073: Burgenland - Saalekreis

074: Mansfeld

Magdeburg wählt: Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Vor vier Jahren war die letzte Bundestagswahl. Im Bundestagswahlkreis Magdeburg waren damals 238.060 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis 69 betrug 68,4 Prozent. Das Direktmandat erhielt 2017 der CDU-Kandidat Tino Sorge, der auch bei der diesjährigen Wahl um sein Mandat kämpft.

Wie ist die Wahlbeteiligung in Magdeburg dieses Jahr?

Bundestagswahl 2021: Wie hat Magdeburg vor vier Jahren gewählt?

2017 zogen 16 Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt in den Deutschen Bundestag. Aus der Landeshauptstadt erhielt die CDU mit 27,8 Prozent den größten Stimmanteil. Die zweitstärkste Kraft in Magdeburg wurde die Linke mit 18,7 Prozent der Stimmen. An dritter Stelle folgte die SPD mit 17,1 Prozent, danach die AfD mit 16,2 Prozent der Stimmen. Die FDP erzielte in Magdeburg 7,9 Prozent der Stimmen, Schlusslicht waren die Grünen mit 5,3 Prozent.

Ostdeutschland im Überblick: Wie wählt der Osten?

In den vergangenen Jahren hat der Osten der Republik häufig ganz anders abgestimmt, als Westdeutschland. Wie ist es dieses Jahr? Einen Überblick über den Wahlausgang in den ostdeutschen Ländern gibt es hier:

Bundestagswahl Ostdeutschland: Wahl in den neuen Bundesländern

Eine Übersicht über die Wahlergebnisse in den einzelnen ostdeutschen Bundesländern gibt es hier:

