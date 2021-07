Am Mittwochmorgen rief der Staatsrat in Peking kurzfristig zur Pressekonferenz, um sich über die „Ursprungssuche von Covid-19“ zu Wort zu melden. In China ist die Frage nach der Herkunft der Pandemie eine überaus sensible Angelegenheit, weswegen die Nachfrage der ausländischen Presse dementsp...