Bisher ist die CO 2 -Speichertechnologie CCS (Carbon Capture and Storage) in Deutschland de facto verboten. Nach jahrelangem Streit stand 2012 am Ende ein Gesetz, das Bundesländern ein Vetorecht einräumt, von dem die in Frage kommenden norddeutschen Bundesländer Gebrauch machten.

Umweltverbände, di...