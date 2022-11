Die China-Expertin Katja Drinhausen vom Berliner Merics-Institut erklärt, was die Anti-Corona-Proteste in China so besonders macht.

Frau Drinhausen, mehrere Tausend Menschen sind im 1,4-Milliarden-Einwohner-Land China auf die Straße gegangen. Das sind nicht viele. Und doch ist das internationale In...