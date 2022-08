Strengere Maskenregeln im Fernverkehr ab Oktober, besserer Schutz für Bewohner von Seniorenheimen und Klinikpatienten: Das beinhaltet die Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. In Fernzügen, im Fernbusverkehr und in Flugzeugen muss künftig ...