Immer mehr Menschen, die auf der Corona-Warn-App oder der Covpass-App ihren Impfnachweis in digitaler Form mit sich führen, werden in den nächsten Wochen diese Meldung bekommen: „Zertifikat läuft in Kürze ab“. Zunächst wird der Hinweis denen angezeigt werden, die sich im Frühsommer 2021 zw...