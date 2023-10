Es ist nicht so, dass sie sich länger nicht gesehen hätten. Erst vor wenigen Tagen saßen sie beim Europa-Gipfel in Granada zusammen: Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Jetzt also Kabinettsklausur in Hamburg, samt Übernachtung, Spaziergang und Hafenrundfahrt. Ma...