Sahra Wagenknecht: Immer noch in der Linkspartei, immer noch in der linken Bundestagsfraktion. Aber das Bild ist schon etwas älter und es täuscht. Wagenknecht will nun wohl doch eine eigene Partei. Doch wofür wird diese Wagenknecht-Partei stehen? © Foto: Wolfgang Kumm / dpa