Die Südwest-FDP fordert, auch hierzulande Erdgas zu fördern, auch per Fracking. „Dabei denken wir etwa an Schiefergasvorkommen der norddeutschen Tiefebene oder Erdgasförderung in der Nordsee“, heißt es in einem Leitantrag des Landesvorstands, der dieser Zeitung vorliegt. Über den Antrag sol...