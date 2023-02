Immerhin, es gibt sie – die kleinen und großen Wunder in all dem Elend des Erdbebens in der Türkei und Syrien. Menschen, die in der Eiseskälte lebend unter Trümmern hervorgeholt werden. Hilfe aus aller Welt, die anläuft. Gegner, die in der Katastrophe Retter und Decken schicken. Griechenland ...