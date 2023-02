Hilfe wird dringend gebraucht: Im türkischen Gaziantep suchten am Montag Angehörige und Rettungskräfte nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei ist immer weiter gestiegen. © Foto: Mustafa Karali / dpa