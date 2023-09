Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist ein Fan von E-Fuels. Das ist spätestens seit seinem Einsatz für die klimafreundliche Verbrenner-Technologie in Brüssel bekannt. Wie groß Wissings Leidenschaft für synthetische Kraftstoffe ist, verriet am Montag seine japanische Amtskollegin in Mü...