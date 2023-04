Deutschland steht etwas auf Staatsebene bevor, was schon fast in Vergessenheit geraten war: Sparen. Vor Corona verzeichnete der Haushalt Überschüsse, Ausgaben waren kein Problem. Und in Krisenzeiten setzten die Regierungen den Kontrollmechanismus Schuldenbremse aus. Doch nun muss der Gürtel enger...