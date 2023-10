Hunger, Jugend, Migration – Wenn es in der Heimat keine Perspektive gibt

Es ist ein Teufelskreis. Zu dem gehören Hunger, mangelnde Bildung, Perspektivlosigkeit, wieder Hunger. Oft folgt die Migration. Erst im eigenen Land, die nächste Generation vielleicht in einen Nachbarstaat und am Ende versuchen Hunderttausende, ein neues Leben in Europa zu beginnen.